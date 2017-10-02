Манчестер, Великобритания, 2 октября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Манчестера (Великобритания), где 1 октября был открыт ежегодный съезд Консервативной партии во главе с премьер-министром Терезой Мэй, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Демонстранты выступают против выхода Великобритании из Евросоюза, они прошли по городу с флагами ЕС и призвали Терезу Мэй стремиться к более тесным отношениям с Брюсселем.

Некоторые даже требовали отставки действующего премьер-министра. Отмечается, что съезд партии тори продолжится четыре дня.

Напомним, Великобритания продолжает переговоры с лидерами Евросоюза по поводу выхода страны из содружества. Камнем преткновения по-прежнему остаются условия размежевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из ЕС: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Великобритания должна будет выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года.