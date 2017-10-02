Москва, 2 октября, 2017, 05:50 — ИА Регнум. Полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в главном военном клиническом госпитале Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Федянин выступал организатором доставки российских гуманитарных грузов в сирийскую провинцию Хама. 22 сентября боевики подорвали автомобиль, в котором он находился.

Российский офицер получил множественные ранения. Его оперативно доставили в московский госпиталь имени Бурденко, однако медики оказались бессильны.

Напомним, ранее о кончине командира 61-й отдельной Киркенесской бригады полковника Валерия Федянина сообщил источник, близкий к штабу Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября командный пункт сирийских войск в провинции Дейр-Эз-Зор подвергся обстрелу террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погиб находившийся там генерал-лейтенант, старший группы российских военных советников Валерий Асапов.