Киев, 2 октября, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Российский рэпер Вячеслав Машнов, более известный как Гнойный, оказался в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец». Администраторы ресурса обвиняют исполнителя в «сознательном нарушении» украинской границы.

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Отмечается, что 27-летний уроженец Хабаровска выступал в Севастополе, при этом на Крымский полуостров он въехал через «закрытые пункты пропуска». Кроме того, Гнойный «считает украинцев несуществующей нацией».

Напомним, сайт «Миротворец» публикует персональные данные тех, кто выражает поддержку республикам Донбасса или выступает в Крыму. В черный список ресурса уже попали многие российские актеры, певцы, телеведущие. В их числе Тина Канделаки,Валдис Пельш,Владимир Конкин,Александр Ширвиндт,Сергей Безруков и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок рэперов Oxхxymiron и Гнойного, который прошел в Санкт-Петербурге 6 августа 2017 года, стал беспрецедентным событием с точки зрения обсуждения в СМИ. Рэп-баттлу были посвящены более 800 публикаций, внимание ему уделили даже те информационные агентства и деловые издания, которые обычно не освещают подобного рода сюжеты. Поединок завершился разгромом Оксимирона: пять судей сочли победителем Гнойного.