Мирный, Якутия, 2 октября, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Причины и виновные в ЧП на руднике «Мир», принадлежащем компании АЛРОСА и расположенном в Якутии, до сих пор не найдены, и это странно. Такое мнение высказал в своём выступлении перед депутатами Госдумы РФ представитель республики в федеральном парламенте Федот Тумусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Произошедшую в шахте трагедию он считает ожидаемой и показательной с точки зрения отношения к людям и ставит вопрос о том, была ли главной причиной аварии, унесшей жизни восьми человек, жадность руководства компании? Перечень приведённых парламентарием в его выступлении фактов косвенно даёт на этот вопрос утвердительный ответ.

(cc ) Ptukhina Natasha Подземный рудник в городе Мирный. Якутия

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Депутат начал с того, что напомнил: из чаши карьера, расположенного над шахтой, под землю прорвалась вода. Работа спасателей, пытавшихся поднять оставшихся в руднике горняков на поверхность, была проведена на должном уровне в опасных условиях угрозы нового прорыва, считает Федот Тумусов. А вот к руководству алмазодобывающей компании, которое допустило аварию, проигнорировав предупреждения о том, что угроза прорыва воды велика, у парламентария есть вопросы.

«Почти одновременно с окончанием спасательных работ умер девятый шахтер. Хочу обратить ваше внимание на то, что этот парень попал в такую же аварию, в той же шахте. Но за шесть дней до катастрофы, которая привела к закрытию рудника. Со всеми причинами, факторами, персоналиями разберутся компетентные органы, компетентные комиссии и даже, как докладывают, международные аудиторы. Так нам говорят. Вот в случае с «ВИМ-Авиа» посадки уже начались. А вот в случае с АЛРОСА — тишина. Кроме того, что уволили 75-летнего вице-президента компании Демьянова Ивана Кирилловича», — констатировал депутат.

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Истоки и причины произошедшей трагедии он предлагает искать в трёх группах факторов: научно-техническом, в инженерно-технологических аспектах производства и в управлении (человеческом факторе). Федот Тумусов поставил вопрос о том, насколько правильно и грамотно в инженерном плане был сделан проект шахты «Мир» и были ли в нём учтены данные научно-исследовательских работ, прикладных и фундаментальных?

«В Якутии вечная мерзлота. А в районе трубки «Мир» вообще особые горно-геологические условия. Но компания уже много лет не привлекает к работам единственный в Российской Федерации научно-исследовательский институт мерзлотоведения», — привёл депутат факт, который можно отчасти считать ответом на поставленный вопрос.

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Кроме того, Федот Тумусов озвучил в Госдуме данные опубликованной ещё 17 лет назад статьи, в которой авторитетные, по его мнению, авторы — в то время генеральный директор АК АЛРОСА Владимир Дюкарев и занимавший тогда должность главного инженера компании Владимир Калитин — писали о том, что «решения, предложенные в предшествующих научно-исследовательских и проектных работах, по тем или иным причинам не были приняты к практической реализации».

«Можно ли говорить в таких условиях о качестве и научной обоснованности принятых проектных решений? Вопрос. В этой же статье говорится о том, что «под дном карьера должен быть оставлен безвозвратно теряемый рудный целик толщиной не менее 85 метров». И этот самый целик, который должен быть толщиной не менее 85 метров, местами доходил до 20 метров и даже меньше? При этом долгое время из-за поломки насосов вода из карьера не откачивалась. А ведь 17 лет назад писали, что альтернативы «сухому» карьеру НЕТ!» — отметил Федот Тумусов, предлагая коллегам самим ответить на вопрос о том, соблюдались ли принятые инженерные, проектные решения в ходе производственного процесса, если допустить, что они были?

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«В Мирном много разговоров ходит о том, что в погоне за алмазами нарушались проектные решения. Если все это правда, корень зла в жадности? Вопрос», — также подчеркнул депутат. Третьей группой причин аварии он называет управление.

«В первые же часы аварии, конечно, я вышел на связь с мирнинцами. И знаете, что меня поразило? Поразило то, что все говорили о том, что авария была ожидаемой, большие объемы воды начали поступать в шахту еще с 25 июля. То есть все тихо ждали, когда же случится авария. И 10 дней ничего не предпринималось», — рассказал в Госдуме депутат.

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Он напомнил, что за шесть дней до катастрофы на руднике «Мир» из-за аварии серьёзно пострадал человек, который умер через месяц после получения в шахте травм.

«Были и другие признаки надвигающейся катастрофы. В этих условиях кто должен был принять решение о приостановке всех работ? А кто имел соответствующие полномочия на руднике, в компании АЛРОСА?»— поставил очередные вопросы Федот Тумусов.

Он предполагает, что, скорее всего, рядовые исполнители докладывали руководству об опасной ситуации, сложившейся в руднике, «но руководство или не хотело принимать такие решения, или там управленческий хаос, и никто не знает, кто какие решения должен принимать».

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«Невольно подумаешь, наверное, люди, работники компании говорили, писали. Но они оставались без ответа. Уходили в «черную дыру». Происшедшая трагедия — это показатель отношения к людям. К северянам, дальневосточникам. Или мы их бережём, создаём лучшие условия для жизни и для работы. Или, наоборот, в погоне за сверхприбылью игнорируем социальные вопросы, вопросы безопасности людей и безопасных условий труда. Нет, я не жажду крови. Тем более никакими мерами уже не вернешь жизни тех парней, которые ушли в мир иной. Но разобраться в причинах данной катастрофы нужно. Для того чтобы в будущем такое не повторилось. Потому что «люди дороже алмазов», — заключил в своём выступлении депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в подземные выработки под карьером «Мир» прорвалась вода, и восемь горняков не смогли выбраться из шахты. Их поиски, периодически прерываясь из-за угрозы спасателям, длились более 20 дней, а затем поисково-спасательную операцию АЛРОСА прекратила, констатировав, что людей уже не спасти. На следующий день после того, как оставшихся под землёй горняков фактически объявили мёртвыми, умер ещё один рабочий «Мира», который пострадал из-за того, что шахту топило, ещё 29 июля.

Тогда жительница Мирного писала президенту РФ Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович, я проживаю в Якутии, город Мирный. С 25.07.2017 топит рудник «Мир», это шахта. Сегодня 29.07.17. Начальство молчит и ничего не делает. И это уже не первый случай затопления шахты за 5 лет работы рудника «Мир». Что будет с людьми?»

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