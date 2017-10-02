Ганновер, Германия, 2 октября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр Нижней Саксонии (федеральная земля Германии) Штефан Вайль предупредил однопартийцев из СДПГ (Социал-демократической партии Германии), что пост канцлера ФРГ в 2021 году социал-демократам «не удастся заполучить», пишет 1 октября Der Spiegel.

Rama Выборы

«СДПГ поддержали всего 20% немецких избирателей, и мы должны иметь в виду, что в крайнем случае показатель доверия к нашей партии на следующих выборах может быть еще меньше», — отметил он в интервью Das RND (Redaktions Netzwerks Deutschland).

Он посоветовал социал-демократам не расслабляться, но и «не питать иллюзии» по поводу результатов на следующих парламентских выборах в Германии, которые пройдут в 2021 году.

Напомним, выборы в бундестаг прошли 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, СДПГ во главе с Мартином Шульцем потерпела историческое поражение, заручившись поддержкой всего 20,5% избирателей. Для социал-демократов это рекордно низкий показатель за всю историю немецких выборов в бундестаг.

Победу одержал Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) во главе с Ангелой Меркель, которая осталась на посту канцлера на четвертый срок.