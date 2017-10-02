Анкара, 2 октября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять свое отношение к членству в ЕС, пишет 1 октября Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы больше не нуждаемся в ЕС», — заявил он в турецком парламенте в Анкаре.

Однако он не объявил окончательного прекращения переговоров с Брюсселем о членстве Турции в ЕС.

Напомним, переговоры между Турцией и ЕС длятся с 2005 года, за 12 лет были открыты 16 из 25 глав переговорного досье.

Как сообщает ИА REGNUM, в настоящее время переговоры о членстве Турции заморожены.

После попытки военного переворота в стране в июле 2016 года отношения Анкары и Брюсселя резко ухудшились. Волна произвольных арестов со стороны турецкого правительства вызывает критику в Евросоюзе.

К тому же в Брюсселе обеспокоены несоответствием турецкого законодательства законодательству ЕС, чем также обосновывается постоянное откладывание предоставления членства в ЕС.