Дамаск, 2 октября, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Воздушные удары международной коалиции во главе с США привели к гибели 12 мирных жителе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местное население.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Так, при бомбардировке города Абу-Кемаль на юго-востоке провинции погибли пять человек. Еще один удар пришелся на населенный пункт Букрус Фукани на востоке Дейр-эз-Зора, он унес жизни семи мирных жителей, еще по меньшей мере десять человек ранены.

Отмечается, что большая часть погибших — женщины и дети. Имена всех жертв известны.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляемая США международная коалиция действует в Сирии без санкции официального Дамаска. В сирийских СМИ регулярно появляется информация о гибели мирных жителей при воздушных атаках.

Кроме того, своими действиями американские военные по сути оказывают поддержку террористическим группировкам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

28 сентября Министерство иностранных дел Сирии обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом пресечь деятельность коалиции, возглавляемой США. В Дамаске Совбезу ООН напомнили о его главной миссии — поддержанию международного мира и безопасности и борьбе с терроризмом.

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