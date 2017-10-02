Пекин, 2 октября, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Китай ускорит разработку небольших ракет-носителей для коммерческого использования после 251-го запуска ракеты семейства «Чанчжэн», который состоялся ранее, сообщает 1 октября газета Global Times.

Spacechina.com Чанчжэн (Великий поход) 2C

Заместитель директора планирования и разработок в сфере информационных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Ши Сяохун заявил, что еще больше усилий будет брошено на разработку бизнес-ориентированных ракет на твёрдом топливе в будущем.

По словам Ши, коммерческие пуски должны обеспечить растущий специфический спрос на рынке, а также помочь в разработке суборбитальных летательных аппаратов.

«Полное введение в эксплуатацию ракеты-носителя «Чанчжэн 2С/V4» займет порядка трех лет, что только улучшит конкурентную ситуацию на рынке и обеспечит Китаю лидирующие позиции», — заявил Чэн Минькан, являющийся заместителем главного инженера, занимающийся разработкой ракеты-носителя «Чанчжэн 2С».

Напомним, что 29 сентября ракета-носитель «Чанчжэн-2С» запустила на орбиту три спутника. По информации CASC, ракета успешна вывела на орбиту три спутника «Яогань 30−1», которые будут использоваться для проведение технических экспериментов в условиях электромагнитной среды.

Одним из главных конкурентов Китая по количеству коммерческих пусков для Китая в азиатском регионе является Индия, снабжаемая заказами из США. Китай намерен развивать свой собственный рынок коммерческого запуска ракет, чтобы обеспечить лидерство на этом направлении за счет предоставления более выгодных условий на рынке.