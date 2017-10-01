* ИГ — запрещённая в России организация

Марсель, Франция, 2 октября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Ответственность за вооруженное нападение во французском Марселе взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Атака произошла днем 1 октября на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Вооруженный ножом неизвестный напал на прохожих и тяжело ранил двух женщин. Пострадавшие скончались на месте, не приходя в сознание.

Злоумышленник во время атаки выкрикивал «Аллах акбар!». Его ликвидировали военные, патрулировавшие вокзал в рамках операции «Часовой».

После происшествия вокзал закрыли, движение поездов было прервано. Работа вокзала была возобновлена спустя четыре часа.

Глава МВД Франции Жерар Колон сообщил, что погибшим девушкам было около двадцати лет. Он заявил, что предварительной версией случившегося является теракт. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел в центре Марселя 26 августа. Мужчина ранил ножом троих прохожих и был задержан полицией. Злоумышленника доставили в психиатрическое отделение местной больницы.

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