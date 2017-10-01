Санкт-Петербург, 1 октября, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Создатели петербургской некоммерческой организации «Зеора», деятельность которой представляет опасность для психологического здоровья людей, задержаны и помещены в межрайонный изолятор временного содержания на Захарьевской улице Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщил вечером 1 октября источник, близкий к следствию.

ErikaWittlieb Изолятор

Как сообщалось ранее, днем 1 октября в Санкт-Петербурге прошли обыски и другие следственные действия в помещении бизнес-центра, которое арендовала НКО «Зеора», а также в местах жительства ее руководителей.

По итогам проведённых следственных действий функционеры организации «Зеора», Виктор и Ольга Маркеловы, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Ожидается избрание им меры пресечения и предъявление обвинения.

Органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Фигурантами этого дела как раз и стали супруги Маркеловы.

По версии следствия, подозреваемые 25 апреля 2012 года создали автономную некоммерческую организацию «Зеора», осуществляющую деятельность на территории Санкт-Петербурга.

«Согласно заключения эксперта — в тренингах, проводимых организаторами вышеуказанной организации, присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью», — сообщили 1 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Органы СКР, ФСБ и МВД продолжают обыски по месту жительства подозреваемых, допрашивают помощников задержанных руководителей «Зеоры» и посетителей психологических тренингов. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о сомнительной деятельности тренинговой структуры «Зеора» стало известно в 2014 году, после самоубийства 30-летней петербургской домохозяйки, проходившей тренинг личностного роста для развития лидерских качество и открытия собственного дела. Заплатив крупную сумму денег, женщина прошла несколько этапов тренинга, что негативно отразилось на ее психическом здоровье. В итоге она покончила с собой на глазах мужа, едва не лишив жизни и собственного малолетнего ребенка.

Добавим также, что под «тренинги личностного роста» зачастую маскируют свою деятельность представители различных деструктивных и тоталитарных сект и псевдорелигиозных структур.

ОБНОВЛЕНИЕ:

2 октября 2017 года Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга было удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.