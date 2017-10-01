Вашингтон, 1 октября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Дипломатические каналы пока открыты для властей КНДР, но это не будет продолжаться вечно. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

«Дипломатические каналы сейчас открыты для Ким Чен Ына (глава КНДР), — написала она. — Но они не будут открыты вечно».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 сентября 2017 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что официальный Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.

По словам дипломата, у США и Северной Кореи есть каналы связи, «мы не сидим в темноте».

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