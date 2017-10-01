«Анжи» и «Зенит» сыграли вничью
Каспийск, Дагестан, 1 октября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Футболисты махачкалинского «Анжи» на своем поле сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 2:2.
У хоязев поля голевыми действиями отметились Олег Данченко и Адлан Кацаев. В составе гостей мячи забили Александр Кокорин и Леандро Паредес.
После двенадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Анжи», набравший 9 баллов, находится на шестнадцатой позиции.
Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 12-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:2.
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