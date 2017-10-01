Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Футболисты «Барселоны» переиграли «Лас-Пальмас» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счетом 3:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Лионель Месси (дубль) и Серхио Бускетс.

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Клуб «Лас-Пальмас», набравший 6 баллов, находится на семнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас) — 3:0.

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