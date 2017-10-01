Архангельск, 1 октября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. 25 тысяч человек собрал сегодня, 1 октября, фестиваль фейерверков в Архангельске. Как сообщает пресс-служба администрации города, фестиваль проводится в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи.

Пресс-служба администрации Архангельска Фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек

Праздник фейерверков стартовал на площади Мира. Своё искусство архангелогородцам и гостям города представили лучшие пиротехнические команды Москвы, Волгограда и Северодвинска.

Кроме того, мастера фестиваля «Тайбола» построили ь гигантскую птицу счастья, которая станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. На празднике выступают местные музыкальные группы, состоялась выставка ретро-автомобилей и флешмоб с запуском светящихся шаров для всех желающих.

Организаторами праздника выступил региональный подготовительный комитет фестиваля молодёжи и студентов совместно с представителями активной молодёжи Архангельской области.