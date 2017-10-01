Якутск, 1 октября, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Якутии введен не будет, так как восстановительные работы после аварии на ГРЭС идут в плановом режиме. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников, слова которого приводятся на официальном портале Республики Саха (Якутия).

Museum.rao-esv.ru Якутская ГРЭС

«Ведется системная работа, отдельная помощь республике не требуется», — сказал Колодезников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября на Якутской ГРЭС произошла авария. По сообщениям энергетиков, в отдельно стоящем здании произошел «технологический хлопок», после чего сработала аварийная автоматика и подача электроэнергии прекратилась.

В результате ЧП пострадал и был госпитализирован один человек. Без электроснабжения в республике остались более 300 тыс. человек.

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