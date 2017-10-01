Марсель, Франция, 1 октября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Во Франции на железнодорожном вокзале мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом, как передает ВВС, сообщил шеф полиции Оливье Мазьер.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

ЧП произошло в воскресенье, 1 октября, в городе Марсель. По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека.

«Две человека погибли от ножевых ран, нанесенных нападавшим», — уточнил Мазьер.

Отмечается, что сотрудники служб безопасности, прибывшие на место ЧП, застрелили нападавшего.

Власти Франции рассматривают произошедшее как террористический акт.