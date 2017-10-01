Москва, 1 октября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. Прощание с заслуженной артисткой России Наталией Журавлевой, скончавшейся 30 сентября в Москве, состоится 3 октября. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель театра.

Траур

«В 11.00 мск состоится прощание и отпевание в храме святого Николая в Покровском, после чего пройдет кремирование», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве на 80-м году жизни скончалась актриса театра Олега Табакова, заслуженная артистка России Наталия Журавлёва.

Причины смерти актрисы пока неизвестны.

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