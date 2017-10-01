Москва, 1 октября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал крупную победу над столичным «Динамо» в домашнем матче двенадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:0.

(сс) AnnRos Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Мануэл Фернандеш, Антонио Эдер и Алексей Миранчук.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Клуб «Динамо», набравший 10 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 12-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:0.

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