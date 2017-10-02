Киев, 2 октября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Украинский пожар на складе боеприпасов в Винницкой области продолжил череду аналогичных происшествий. Каковы вероятные причины пожарв в Винницкой области, рассказывает в своей статье ИА REGNUM Сергей Гуркин.

skeeze Тушение пожара

Предполагаемый ущерб от пожара в прошлый раз, когда горел склад боеприпасов под Балаклеей, был оценен украинскими экспертами в 1 млрд долларов. Похоже, что и на этот раз сумма не будет меньшей. Вообще же этот пожар может стать особенно «полезным» для нынешней киевской верхушки. О том, что система поджогов и списываний работает как безотказный бизнес, позволяющий скрыть следы торговли боеприпасами, сегодня не говорит только ленивый.

Международные наблюдатели уже обвиняли Украину в незаконных поставках оружия и боеприпасов в Южный Судан. Так что необходимость заметать следы была очевидна. А параллельно и обвинить Россию, что всегда невредно. Украинцы не должны забывать, кто виновен во всех без исключения их бедах. Пожар под Винницей, начавшийся 26 сентября, совпал с датой рождения Петра Порошенко. Поздравил ли главу киевской хунты кто-то из его приближенных — или с организацией фейерверков он справился сам?

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