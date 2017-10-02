Киев, 2 октября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Новый закон об образовании, принятый на Украине, вызвал массовое недовольство среди как европейских, так и российских политиков. Почему одними возмущениями ситуацию не исправить, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Светлана Иванова ИА REGNUM Сочинение

Можно много акцентировать то, что новый украинский закон нарушает стандарты, закрепленные в международных договорах. Как известно на примере Латвии, дискриминирующей русское образование уже 20 лет подряд, в стране «победившей демократии» нет предела нарушению норм, если речь идет именно о русской культуре. И такую позицию занимает не одна лишь Латвия. Так что постмайданная Украина всего лишь пытается «вступить в клуб», в котором уже находятся как минимум прибалтийские республики.

Латвийский опыт все-таки может стать интересным в силу своей показательности. Дискриминационная реформа, которую пытались предпринять в Латвии, была остановлена массовыми акциями протеста в 2003—2004 годах. Даже не получив поддержки со стороны России или от местных представителей русского бизнеса, этому движению удалось предотвратить полный перевод средних школ на латышский язык. К сожалению, на современной Украине ситуация значительно жестче. А значит, и России, осознавшей историческую бесперспективность пассивного поведения в защите русскоязычного образования и русской культуры, стоит активнее поддержать борьбу за сохранение единого русского народа. Включая тех русских, кто волею исторической судьбы оказался за пределами нынешних границ РФ.

Читайте подробности: Что ждёт русских на Украине: опыт Латвии

Читайте также другие статьи Михаила Демурина по международной проблематике.