Эрбиль, Ирак, 2 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Что может принести прошедший в Иракском Курдистане референдум по независимости иракской христианской общине, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kathpress.at Глава Халдейской церкви опасается, что его единоверцы окажутся между фронтами

По словам халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, погром христиан, учиненный боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может дополниться проблемами, которые наступят после референдума о независимости. По словам главы халдейской католической церкви, независимое курдское государство создается «слишком быстро, без надлежащего диалога между курдским региональным правительством и центральным правительством в Багдаде».

А если добавить к этому подозрительное отношение к новому политическому образованию соседей, Турции, Ирана и Сирии, то опасения патриарха, боящегося новой войны в регионе, становятся не беспочвенными. К несчастью, большинство христиан в стране населяют равнину Ниневия, которая вполне может стать новым театром военным действий. А в таком случае им снова придется массово бежать и, возможно, уже навсегда.

К чему готовятся 500 000 христиан Ирака, читайте в статье: Тень референдума нависла над Ираком: кто поможет христианам?

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