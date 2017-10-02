Чем чреват курдистанский референдум для христиан Ирака?
Эрбиль, Ирак, 2 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Что может принести прошедший в Иракском Курдистане референдум по независимости иракской христианской общине, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
По словам халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако, погром христиан, учиненный боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может дополниться проблемами, которые наступят после референдума о независимости. По словам главы халдейской католической церкви, независимое курдское государство создается «слишком быстро, без надлежащего диалога между курдским региональным правительством и центральным правительством в Багдаде».
А если добавить к этому подозрительное отношение к новому политическому образованию соседей, Турции, Ирана и Сирии, то опасения патриарха, боящегося новой войны в регионе, становятся не беспочвенными. К несчастью, большинство христиан в стране населяют равнину Ниневия, которая вполне может стать новым театром военным действий. А в таком случае им снова придется массово бежать и, возможно, уже навсегда.
К чему готовятся 500 000 христиан Ирака, читайте в статье: Тень референдума нависла над Ираком: кто поможет христианам?
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