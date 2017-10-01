Вашингтон, 1 октября, 2017, 18:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который пытается вступить в переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, просто «теряет время». Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким человеком-ракетой», — написал глава Белого дома.

По его словам, госсекретарю США не стоит тратить свои силы.

«Мы (власти США) сделаем то, что нужно сделать!» — подчеркнул Трамп.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Китай сообщил, что Вашингтон прощупывает возможность переговоров с Пхеньяном.

По его словам, у США и Северной Кореи есть каналы связи, «мы не сидим в темноте».

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