«Арсенал» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче АПЛ
Лондон, 1 октября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в домашнем матче английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Начо Монреаль и Алекс Ивоби.
После семи матчей в чемпионате Англии «Арсенал» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», набравший 7 баллов, находится на четырнадцатой позиции.
Английская Премьер-лига (АПЛ). 7-й тур
«Арсенал» (Лондон) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув) — 2:0.
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