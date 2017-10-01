Лондон, 1 октября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» переиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в домашнем матче английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.

Wonker Флаг футбольного клуба Арсенал

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Начо Монреаль и Алекс Ивоби.

После семи матчей в чемпионате Англии «Арсенал» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», набравший 7 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 7-й тур

«Арсенал» (Лондон) — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон энд Хоув) — 2:0.

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