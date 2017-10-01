Калининград, 1 октября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В полицейском изоляторе в Калининградской области найден мертвым 37-летний мужчина. Как сообщили сегодня, 1 октября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, инцидент произошел в городе Советске.

patrick489 Изолятор временного содержания

Гражданин был задержан накануне по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагаемого правонарушителя водворили в изолятор временного содержания, и этот же вечер он был обнаружен в камере мертвым.

Предположительная причина смерти — самоубийство. Известно, что мужчина ранее был судим по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

«В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе будет дана оценка действиям сотрудникам полиции на предмет халатности, злоупотребления либо превышения должностных полномочий», — сообщила официальный представитель регионального управления СКР Наталья Гацко.

В свою очередь в пресс-службе Управления МВД по Калининградской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники полиции оказывали гражданину доврачебную помощь, но спасти его не удалось.

«По факту самоубийства задержанного проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников и изучены все обстоятельства происшествия», — сказали в ведомстве.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что подобные случаи в изоляторах Калининградской области нередки. Так, в 2006 году покончил жизнь самоубийством житель Калининграда, обвиняемый в убийствах 10 девочек. В 2009 году покончил с собой мужчина, покушавшийся на жизнь гендиректора официального дилера концерна Volkswagen в Калининграде.