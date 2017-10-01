Москва, 1 октября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады полковник Валерий Федянин, получивший ранения в Сирии, скончался в Москве 1 октября 2017 г. Об этом сообщил источник радиостанции «Говорит Москва», близкий к штабу Северного Флота.

Mptaifun.ru Командир 61 отдельной бригады морской пехоты Северного флота гвардии подполковник Федянин Валерий Владимирович

«Достоверность мы можем подтвердить, — говорит источник. — Да, действительно, это произошло».

По данным радиостанции, офицер умер в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Официальных комментариев от представителей Северного флота и Минобороны пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2017 г. в Сирии в результате обстрела террористами из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командного пункта сирийских войск погиб генерал-лейтенант, старший группы российских военных советников Валерий Асапов.