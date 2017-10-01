Анкара, 1 октября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Турция ничего не потеряет, если не станет членом Европейского союза. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

По его словам, Брюссель должен быть сам заинтересован в членстве Турции, поскольку «путь реализации новых планов ЕС» проходит через полноправное участие Анкары в этом процессе.

«Турция готова поддержать инициативы Брюсселя в этом направлении и внести вклад в будущее развитие Европы, — говорит глава государства. — Если ЕС пойдет иным путем — не беда».

Эрдоган отметил, что Турция, по большому счету, уже не нуждается в членстве в ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления «на полях» Генеральной ассамблеи ООН потребовал больше денег от ЕС на содержание сирийских беженцев.

По его словам, правительство Турции потратило на сирийских беженцев более 25 млрд евро, в то время как Брюссель в рамках миграционной сделки с Анкарой должен был выделить на их содержание 3 млрд евро.

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