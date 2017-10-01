Москва, 1 октября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА на своем поле не смогли переиграть команду «Уфы» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:0.

Oddsfan.dk Ничья

Обе команды смогли создать несколько голевых моментов, однако отличить футболисты так и не смогли.

После двенадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Клуб «Уфа», набравший 14 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 12-й тур

ЦСКА (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:0.

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