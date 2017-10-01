Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Наступление октября принесло сочинцам и гостям города новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, с 1 октября за одну поездку по городским маршрутам в коммерческих и муниципальных автобусах теперь нужно будет заплатить на три рубля больше, чем до подорожания, передаёт ИА REGNUM.

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«Нам достаточно долго удавалось сдерживать рост стоимости. В последний раз в Сочи цену проезда поднимали в 2014 году. Между тем, все это время себестоимость перевозок неуклонно росла, топливо и запчасти дорожали», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев.

В других крупных муниципалитетах Краснодарского края цены на проезд в городском общественном транспорте выше, чем в Сочи. Например, в Краснодаре и Геленджике — 23 рубля. Таким образом, теперь цены на курорте приведены в соответствие со среднекраевыми.

На пригородных маршрутах, где стоимость проезда определяется исходя из километража, проезд также подорожает — каждая тарифная зона на три рубля. Проезд на муниципальных автобусах в Адлер будет стоить 76 рублей (ранее 70 рублей), в Красную Поляну — 193 рубля (ранее 186 рублей, в Лазаревское — 211 рублей (на пять рублей больше прежнего тарифа).

Добавим, что большинство горожан остались недовольны таким решением местных властей о повышении стоимости проезда. Согласно итогам голосования в соцсетях, отрицательно отнеслись к росту цен на перевозки в общественном транспорте более двух третьих опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, до нынешнего роста тарифов на проезд в общественном транспорте стоимость одной поездки в автобусе или маршрутном такси составляла 19 рублей в пределах города. Добавим, что в кубанской столице стоимость проезда в автобусах коммерческих перевозчиков до 23 рублей подняли уже в конце 2016 года. Для автобусов, трамваев и троллейбусов МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) такой тариф начал действовать с 1 января 2017 года.