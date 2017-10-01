Киев, 1 октября, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Трое граждан Украины погибли в результате падения военного самолета в Демократической республике Конго. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

AMISOM Public Information На месте крушения самолёта

«Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе, — рассказал журналист в эфире телеканала. — Однако подробности не сообщили, поскольку погибшие не были военными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Демократической республике Конго упал военно-транспортный самолет. В результате ЧП погибли 10 человек.

Трагедия произошла в одном из районов Киншасы.

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