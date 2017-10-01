Сеул, 1 октября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. США отправляют ударное авианосное соединение, в состав которого входит атомный авианосец «Рональд Рейган», к берегам Корейского полуострова для совместных с Южной Кореей военных учений. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Photographer's Mate 3rd Class Elizabeth Thompson Авианосец «Рональд Рейган»

Сообщается, что ударный атомный авианосец «Рональд Рейган», дислоцированный на базе Йокосука в Японии, около 15 октября проведет совместные учения с военными Южной Кореи.

Предполагается, что американская боевая эскадра, флагманом которой будет «Рональд Рейган», прибудет в акваторию Японского моря 15 октября. Официально эта информация пока не подтверждена.

Как ожидается, в ударную группу войдут также эсминец, оснащенный боевой информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis), крейсер с самонаводящимися ракетами, а также атомная подводная лодка.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряжённой. КНДР продолжает серию ядерных и баллистических испытаний и открыто грозит США и их сателлитам в регионе войной. При этом Пхеньян требует от Вашингтона прекратить масштабные военные учения у берегов Кореи.

США, в свою очередь, требуют от КНДР в одностороннем порядке свернуть свои ядерную и баллистическую программы. Если Северная Корея этого не сделает, США грозят ей войной. Также американцы и их сателлиты продолжают проводить масштабные военные учения у берегов Кореи.