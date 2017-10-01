Малоярославецкий район, Калужская область, 1 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Более 80 реконструкторов из военно-исторических клубов Калуги, Москвы, Подольска, Серпухова и Витебска сегодня, 1 октября, приняли участие в ежегодном военно-историческом празднике «Красные юнкера», который состоялся на территории музея «Ильинские рубежи» в Малоярославецком районе Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фотография перед отправкой на фронт 11 октября 1941 подольские курсанты на Ильинских высотах отбили атаку многократно превосходящего противника

Традиция проведения этого памятного мероприятия в Малоярославецком районе существует с 2010 года. В этот день на «Ильинских рубежах» вспоминают подвиг курсантов военных училищ, которые ценою своих жизней остановили рвавшуюся к Москве фашистскую дивизию.

«Красными юнкерами» гитлеровские захватчики называли сводный отряд курсантов артиллерийских и пехотных военных училищ из подмосковного Подольска, который в октябре 1941 года на две недели задержал врага на подступах к столице.

Участники реконструкции, посвященной 76-й годовщине подвига подольских курсантов, позволили зрителям перенестись в осень 1941 года. Организатором мероприятия выступил клуб «Батальон» при участии Калужского регионального отделения Российского военно-исторического общества и поддержке Калужского объединенного музея-заповедника.

Церемония открытия военно-исторического праздника «Красные юнкера» началась с «Алешкинского дота» в селе Ильинское и возложения цветов к стеле «Рубеж воинской славы». Затем у Мемориального комплекса «Ильинские рубежи» состоялся торжественный митинг, посвященный подвигу подольских курсантов.

После исторической реконструкции боя «Красных юнкеров» с фашистскими захватчиками для гостей военного праздника состоялась обзорная экскурсия по экспозиции музея «Ильинские рубежи».

Напомним, 36 подольских курсантов — участников кровопролитного сражения под Москвой 1941 года за беспримерный подвиг, мужество и героизм были удостоены вышей награды Родины. Они стали Героями Советского Союза.