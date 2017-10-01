Под Калугой вспомнили подвиг «красных юнкеров»
Малоярославецкий район, Калужская область, 1 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Более 80 реконструкторов из военно-исторических клубов Калуги, Москвы, Подольска, Серпухова и Витебска сегодня, 1 октября, приняли участие в ежегодном военно-историческом празднике «Красные юнкера», который состоялся на территории музея «Ильинские рубежи» в Малоярославецком районе Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Традиция проведения этого памятного мероприятия в Малоярославецком районе существует с 2010 года. В этот день на «Ильинских рубежах» вспоминают подвиг курсантов военных училищ, которые ценою своих жизней остановили рвавшуюся к Москве фашистскую дивизию.
«Красными юнкерами» гитлеровские захватчики называли сводный отряд курсантов артиллерийских и пехотных военных училищ из подмосковного Подольска, который в октябре 1941 года на две недели задержал врага на подступах к столице.
Участники реконструкции, посвященной 76-й годовщине подвига подольских курсантов, позволили зрителям перенестись в осень 1941 года. Организатором мероприятия выступил клуб «Батальон» при участии Калужского регионального отделения Российского военно-исторического общества и поддержке Калужского объединенного музея-заповедника.
Церемония открытия военно-исторического праздника «Красные юнкера» началась с «Алешкинского дота» в селе Ильинское и возложения цветов к стеле «Рубеж воинской славы». Затем у Мемориального комплекса «Ильинские рубежи» состоялся торжественный митинг, посвященный подвигу подольских курсантов.
После исторической реконструкции боя «Красных юнкеров» с фашистскими захватчиками для гостей военного праздника состоялась обзорная экскурсия по экспозиции музея «Ильинские рубежи».
Напомним, 36 подольских курсантов — участников кровопролитного сражения под Москвой 1941 года за беспримерный подвиг, мужество и героизм были удостоены вышей награды Родины. Они стали Героями Советского Союза.