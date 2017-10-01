Якутск, 1 октября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Якутии власти ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на Якутской ГРЭС. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Museum.rao-esv.ru Якутская ГРЭС

Напомним, на Якутской ГРЭС сегодня произошла авария. По сообщениям энергетиков, в отдельно стоящем здании произошел «технологический хлопок», после чего сработала аварийная автоматика и подача электроэнергии прекратилась.

Позже выяснилось, что «хлопок» привел к пожару на Якутской ГРЭС. По данным энергетиков, загорелось здание, в котором находится резервный источник питания (резервные турбины). В результате аварии пострадал один человек, он был госпитализирован с ожогами.

Без электроснабжения в Якутии остались более 310 тысяч человек.

После тушения пожара на ГРЭС энергетики начали поэтапное восстановление подачи электроэнергии на объекты промышленности и гражданский сектор. Были включены восемь дизель-генераторных установок.

Ситуация осложнена тем, что после срабатывания аварийной защиты на Якутской ГРЭС также прекратилась подача электроэнергии на Якутской ТЭЦ. На данный момент электроснабжение восстановлено лишь частично.

Известно, что Якутская ГРЭС обеспечивала электроснабжение города Якутска и его пригородов. После отключения подачи электроэнергии полиция была переведена на усиленный режим работы. Все стратегически важные объекты были взяты под охрану. Дополнительные наряды полиции патрулируют улицы во избежание противоправных действий.

Из-за аварии в городе не работали светофоры, дорожное движение регулируют инспекторы ГИБДД.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что вводит в Якутии режим ЧС.

«Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах», — сказано в заявлении Пучкова, распространённого пресс-службой МЧС.

Пучков подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения в Якутии должны завтра, 2 октября, работать стабильно. Это жизненно необходимо, так как ночь на территории Якутии отмечается отрицательная температура. В свою очередь, это может привести к размораживанию системы отопления, что может иметь катастрофические последствия.

Глава МЧС напомнил ситуацию начала 2000-х годов, когда из-за аварий в энергетическом секторе на Дальнем Востоке в ряде регионов произошла разморозка систем отопления. В те времена недавно пришедшая к власти в стране команда Владимира Путина смогла наладить оперативную поставку батарей на Дальний Восток для экстренного восстановления систем отопления.

«Если кто забыл, я напомню, что мы самолетами Ил-76 МЧС России возили батареи со всей страны на Дальний Восток, поэтому сейчас все системы жизнеобеспечения должны работать стабильно, аварийные ситуации в системе теплоснабжения должны быть исключены, нельзя допустить размораживания систем отопления», — подчеркнул Пучков.