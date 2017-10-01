Москва, 1 октября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Главный редактор российского иновещательного телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением американских властей, телеканал может уйти с рынка США. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ сегодня, 1 октября.

FeelSunny Съемочная группа Russia Today

По словам Симоньян, адресованным сотрудникам средств массовой информации, при худшем развитии событий Россия ответит тем же по отношению к американским СМИ.

При этом она подчеркнула, что ей, как журналисту, очень бы не хотелось подобного развития событий.

Она подчеркнула, что в случае ухода RT с американского телерадиовещательного рынка телеканал будет использовать все другие доступные методы общения с американской аудиторией. Симоньян добавила, что власти США буквально выживают RT из страны.