Вашингтон, 1 октября, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение продлевающее ограничение финансирования из американского федерального бюджета культурных программ с рядом стран, в числе которых оказалась Российская Федерация, Сирия, Северная Корея и ряд других. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

В распоряжении сказано, что правительство США не будет предоставлять «негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году».

При этом уточняется, что ограничительные меры не затрагивают граждан какого-либо из упомянутых государств в отдельности. В отношении них не вводятся, какие-либо ограничения на въезд, заморозку активов или запрет на деловые контакты.

Также в этом распоряжении сделана оговорка, согласно которые ограничительные меры в отношении России, Сирии и Эритреи могут не применяться, если это «отвечает национальным интересам США».

Данное распоряжение не является инициативой Трампа, а принимается каждый год на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года.

Так как распоряжение затрагивает финансирование от федерального правительства, оно обычно принимается перед началом финансового года, который в США начинается 1 октября.