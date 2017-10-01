Калуга, 1 октября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. К трём годам лишения свободы, которые он проведёт в исправительной колонии общего режима, осуждён районным судом 43-летний житель калужского города Медынь. Такое наказание, как сообщил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM прокурор Медынского района Калужской области Алексей Буренков, мужнина понесёт за издевательство над собственной несовершеннолетней дочерью.

Насилие

Горе-отец не только систематически избивал 12-летнюю девочку, но и применял к ней другие жестокие методы воспитания. Так, в сентябре 2016 года он заставил девочку колоть себя иглой в руку. Опасаясь угрозы очередных побоев со стороны родителя, девочка ослушаться отца не посмела.

Даже в суде, где следователи представили достаточно доказательств вины горожанина, изверг отказался признавать свою причастность к преступлению, обвинив во всём дочь. По его словам, девочка сама исколола себе руки, а его оговорила А пощечины, удары ремнём и шнуром, которые наносил обвиняемый дочери, ребёнок также якобы заслужил. Таким нетрадиционным методом отец решил отбить у дочери привычку врать и плохо себя вести.

Сторона защиты попыталась обжаловать вынесенный первой инстанцией приговор, однако судебной коллегией по уголовным делам Калужского областного суда он был оставлен без изменения и вступил в законную силу. Ранее дочь подсудимого была передана на воспитание дедушке, а отец лишен родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один отец-изверг в Калужской области уже получил по заслугам. В августе 2017 года за истязания, а также за покушение на убийство своей малолетней дочери житель калужского Обнинска был приговорён судом к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В марте, находясь дома вместе с супругой и 11-летней дочерью, мужчина в очередной раз поссорился с женой. Дочь попыталась вмешаться в конфликт, тогда отец взял кухонное полотенце и попытался задушить девочку.

Напомним, в 2016 году в Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе триубийства. Так, уголовные дела возбуждались в Обнинске, Кировском и Юхновском районах.