Екатеринбург, 2 октября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Несмотря на то, что устройства для анонимного подбрасывания детей — т.н. беби-боксы — именуются их сторонниками ни больше ни меньше как «окнами жизни», известно достаточно случаев, когда «спасение» оказывалось смертью. О трагических эпизодах из практики применения беби-боксов пишет корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Известен случай во Львове, где в беби-боксе при госпитале им. митрополита Шептицкого 23 января 2014 года дворник нашел мертвого полуторамесячного мальчика. По задумке, когда в ящик кладут младенца, именуемое надежным устройство посылает сигнал, и ответственные лица немедленно забирают из него ребенка. В тот раз сигнализация не сработала, и младенец, по сути, оказался похоронен заживо. Через год львовский беби-бокс все-таки демонтировали, признав, что данные устройства неэффективны, а сосредотачиваться нужно на профилактике.

Уже в этом, 2017 году в Краснодарском крае трагически погибла положенная в беби-бокс девятимесячная девочка. На этот раз младенца обнаружили в состоянии клинической смерти, врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Случай попытались замять, и в некотором роде это удалось: вопиющее происшествие не получило широкой огласки.

Кому выгодно замалчивание эпизодов смерти детей в «окнах жизни», читайте в статье: «Окно смерти»: что происходит внутри «беби-боксов»

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