Москва, 1 октября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил развитие российско-китайских отношений. Об этом сказано в поздравительной телеграмме российского лидера председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 68-й годовщины образования КНР. Телеграмма опубликована сегодня, 1 октября, на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«За прошедшие десятилетия Китай добился поистине грандиозных успехов. Ваша страна уверенно движется по пути ускоренного социально-экономического развития, играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повесток дня», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Напомним, ранее президент Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьер Государственного совета КНР Ван Яна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Китае отмечается 68-я годовщина основания Китайской Народной Республики. В этот день в 1949 году лидер Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун на торжественном митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине провозгласил Китайскую Народную Республику. Этому предшествовала кровопролитная гражданская война между коммунистами и китайскими националистами («Гоминьдан»), а также их совместная война против японских милитаристов.

Одержать победу над «Гоминьданом» коммунистам помог Советский Союз, разгромивший милитаристскую Японию.

К началу 1950 года КНР взяла под контроль всю территорию материкового Китая и присоединила к себе Тибет и Синьцзян (Восточный Туркестан). Осколки «Гоминьдана» укрылись на острове Тайвань под прикрытием США.

В 1971 году мировое сообщество признало великодержавный статус КНР. Эта страна была включена в состав ООН вместо гоминьдановской Республики Китай, и даже заняла место среди постоянных членов Совета Безопасности с правом вето.