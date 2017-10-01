Санкт-Петербург, 1 октября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, оперативники петербургского управления ФСБ России и Центра «Э» регионального Главка МВД сегодня, 1 октября, провели следственные действия в отношении тренинговой организации «Зеора».

Андрей Стенин ФСБ

Представителей этой некоммерческой организации подозревают в проведении тренингов личностного роста с применением методик, способных причинить вред психическому здоровью граждан.

Ранее в отношении руководителей этой НКО было возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Это преступление может повлечь лишение свободы на срок до четырех лет.

Как стало известно ИА REGNUM от источника в правоохранительных органах, обыски прошли в местах проживания фигурантов дела, а также в съемном помещении, использовавшемся для проведения тренингов, в бизнес-центре «Пироговская 17».

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти агентству подтвердили факт участия сотрудников ведомства в следственных мероприятиях, но отказались от дальнейших комментариев.

Напомним, тренинговая структура, о которой идет речь, попала в поле зрения правоохранителей еще летом 2014 года, после резонансного самоубийства 30-летней петербургской домохозяйки, проходившей тренинг личностного роста для открытия собственного дела. Заплатив крупную сумму денег, женщина прошла несколько этапов тренинга, что негативно отразилось на ее психическом здоровье. В итоге она покончила с собой, едва не погубив и собственного малолетнего ребенка.

«Обещали ей «взрыв мозга». То есть что-то невероятное, движение вперед», — рассказывал позднее вдовец, у которого после гибели супруги случился инфаркт. Мужчина обратился в правоохранительные органы, которые начали проверку, а позже возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в 2015 году решением суда была ликвидирована так называемая «омская областная организация развития личности». Структура получила известность после самоубийства 31-летнего омского бизнесмена, который посещал тренинги личностного роста. Привлечь к уголовной ответственности за склонение к суициду руководство компании тогда не удалось.

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В том же году в Астрахани желание повысить свои лидерские качества довело местную жительницу до психбольницы. В основе занятий по повышению лидерских качеств, которые проводились с участниками, лежит так называемая система Lifespring, признанная деструктивным психокультом в ряде стран Европы и США и запрещенная там к использованию. Астраханка после этих курсов попала в психиатрическую больницу с диагнозом «шизоаффективное расстройство, маниакальный тип».

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Добавим также, что под «тренинги личностного роста» зачастую маскируют свою деятельность представители различных деструктивных и тоталитарных сект и псевдорелигиозных структур.