Воронеж, 2 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. О регионах Центрального федерального округа, которые сумели сократить долю коммерческих займов, либо, напротив, продолжающих накапливать банковские кредиты и терять шансы избавиться от долгов, пишут корреспонденты ИА REGNUM Анна Кумицкая,Марина Каширская и Зоя Емельянова.

ИА REGNUM Деньги в банке

Общая сумма задолженности регионов ЦФО в сентябре 2017 года перед банками и вышестоящими бюджетами составила 479,96 млрд рублей, снизившись с начала года на 44,448 млрд руб. С 164 млрд до 110,8 млрд уменьшилась сумма кредитов, взятых в коммерческих банках, но вместе с тем сумма бюджетных кредитов поднялась с 210 млрд до 232 млрд. Пять регионов ЦФО отказались от кредитования в коммерческих банках, среди них:

— Владимирская область, у которой к тому же наименьший госдолг среди регионов ЦФО, и один из наименьших в России — 3,258 млрд;

— Курская область, также являющаяся регионом с одной из наименьших сумм госдолга — 9,4 млрд;

— Тверская область, также обходящаяся без коммерческих кредитов, с госдолгом 17,529 млрд руб;

— Воронежская область, где общая сумма долга составляет 27,234 млрд руб.

— Калужская область, за период с января по сентябрь почти не уменьшившая сумму долга, равного по состоянию на 1 сентября 2017 г. 30,2 млрд руб., но сильно изменившая его структуру: в январе регион был должен коммерческим банкам 1,3 млрд руб, но уже в начале осени у региона не осталось коммерческих кредитов.

Так, однако же, происходит не везде, и попытки сократить число коммерческих кредитов не всегда ведут к полному от них избавлению.

Что мешает регионам уйти от коммерческой задолженности, читайте в статье: Всю жизнь с протянутой казной: какие регионы продолжают кормить банкиров

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