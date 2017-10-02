Москва, 3 октября, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Атака боевиков «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийской арабской армии и российской военной полиции в зоне деэскалации «Идлиб» ставит перед наблюдателями нетривиальные вопросы. О том, какое необычное совпадение было отмечено в связи с этой атакой, пишет обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM

Широкомасштабное наступление 19 сентября, предпринятое боевиками «Джабхат-ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), явилось также атакой на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане. И в тот же день, 19 сентября, Саудовская Аравия и Великобритания заключили соглашение о безопасности и военном сотрудничестве. Если два этих факта, атака и соглашение, связаны не только временными рамками, то в совершенно ином свете предстает картина тайного британско-саудовско-турецкого взаимодействия в возможной поддержке исламистов.

Видимо, достигнутая между Россией, США и Турцией договоренность по зонам деэскалации до сих пор еще представляется достаточно эфемерной для тех, кто желает опробовать ее на прочность. Ставка инициаторов на продолжение сирийского конфликта слишком велика, а сирийский рычаг для навязывания западными кураторами своей воли Тегерану, Эрбилю и Дамаску выглядит до сих пор достаточно эффективным. Вывод же из создавшейся ситуации может быть только один. Нападение на позиции, где размещены российских военнослужащие, должно получить как минимум двукратный ответ.

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