Киев, 3 октября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что с точки зрения МВФ единственная проблема в экономике Украины — «слишком много социализма». Что ожидает украинцев после преодоления этого уродливого явления в энергетической области, анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

lalabell68 Нефтяная вышка

Претензия МВФ понятна и проста: украинцы до сих пор живут слишком хорошо, и дальше так продолжаться не может. Обнаруженный разрыв в тарифах, до 19% по сравнению с ее западными соседями, совершенно нетерпим и должен быть преодолен в кратчайшие сроки. Глава Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выступил с характерным заявлением, в котором сообщил, что «теплые и родительские слова о защите потребителя» в течение последних 25 лет создали не рыночные отношения в энергетике и являются пережитками плановой экономики.

Теперь все будет гораздо лучше, и «потребитель сможет получить конкурентную цену за качественные услуги», то есть перекрестное субсидирование будет отменено, а тарифы для бытовых потребителей резко подскочат. Похоже, что данное высказывание говорит о том, что представители НКРЭКУ вкупе с их оппонентами из НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) решили зарыть томагавк войны и заняться планомерным сниманием скальпов с подконтрольного потребителя. Эпичное сражение между набуинами и нкрэкерами завершилось?

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