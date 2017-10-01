Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Обстановка в Каталонии, где сегодня, 1 октября, проходит о независимости этого автономного сообщества от Испанского королевства, накаляется. По сообщениям местных СМИ и пользователей в социальных сетях испанская полиция активно применяют силу для противодействия проведению референдума. Идут массовые задержания.

יורם שורק Резиновые пули

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента объявления даты референдума центральное испанское правительство заявило, что считает референдум незаконным и будет противодействовать ему всеми возможными способами.

В период подготовки референдума местными органами власти Каталонии (Женералитат), испанская гражданская гвардия проводила конфискации подготовленных бюллетеней и блокировала различные интернет-ресурсы сторонников независимости.

Вечера 29 сентября каталонцы вместе с детьми заняли здания ряда школ, гда должны открыться избирательные участки, взяв с собой запасы воды и еды. Они намерены оставаться в школах вплоть до окончания голосования в расчете на то, что испанские правоохранительные органы не применят против них силу.

Утром 30 сентября сотрудники Гражданской гвардии Испании заняли Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), где заблокировали 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума. Силовики намерены оставаться в здании CTTI до 2 октября.

Читайте также: Ассанж: В Каталонии началась первая в мире интернет-война

В ночь на 1 октября каталонцы начали собираться в очереди перед ещё закрытыми избирательными участками, чтобы предотвратить их блокировку полицией.

Когда часть избирательных участков открылась, испанские силовики перешли к активным действиям.

Так, агенты Гражданской гвардии утром 1 октября выбили дверь на участке в Жироне, где голосовал лидер движения за независимость, председатель каталонского Женералитата Карлес Пучдемонт.

Также стало известно, что Национальная полиция выстроила кордон вокруг участка, где намеревался проголосовать бывший глава Женералитата Артуро Мас.

Стала поступать информация с других участков, которые пытаются блокировать испанские силовики. Полицияи активно изымает бюллетени, урны для голосования и проводит массовые задержания сторонников проведения референдума.

В некоторых местах сторонники независимости вступили в столкновения с полицией. В ответ стражи порядка стреляют по гражданским активистам резиновыми пулями, идут задержания.

Информация о пострадавших пока не поступала.