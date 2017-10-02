Киев, 3 октября, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Победы идеологии майдана над здравым смыслом сделали любой вопрос на Украине чрезвычайно легким для тех, кто, как предполагается, должен отвечать за судьбы страны. Как такой подход отражается на угольной отрасли украинской энергетики, анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Гилберт Дейкин. Жажда. Конец смены (фрагмент). 1934

Антрацитовый уголь, оставшийся в Донбассе, заставляет Украину искать пути выхода из создавшегося положения. Закупками в ЮАР и США, как оказалось, делу не поможешь. Но выход, во всяком случае, на бумаге, был найден довольно просто. Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, модернизация энергоблоков ТЭС с переводом их на уголь марки «Г» позволит до конца 2019 отказаться от антрацита. Решение хорошее, однако у него есть один большой минус: воплотить его вряд ли удастся. Причина проста — нет средств.

Кроме того, требуется нарастить добычу угля соответствующей кондиции, имеющегося на Украине, а вот с этим делом, похоже, все сложно — угольная отрасль пребывает в серьезном развале, долги по зарплате шахтерам достигают 700 млн грн. (около $26,4 млн). Так что замечательным планом украинских энергетиков, столкнувшихся с поставщиком реальности Владимиром Гройсманом, возможно, и не суждено сбыться.

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