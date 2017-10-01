Астрахань, 1 октября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Астрахани канал имени 1 Мая канет в Лету. Теперь территория, расположенная в границах от реки Царев до улицы Свердлова, будет называться «канал имени Варвация». Такое решение приняли местные власти. Постановление № 5369 «О присвоении названия топонимическим объектам», подписанное ещё 25 сентября главой города Олегом Полумордвиновым, опубликовано на официальном сайте мэрии областного города, передаёт ИА REGNUM.

Astrgorod.ru Набережная Астрахани

Как следует из документа, такие изменения были одобрены еще весной 2017 года: вопрос рассматривался на заседании комиссии по присвоению, переименованию и упразднению названий топонимических объектов на территории Астрахани 19 мая. Тогда же информационный интернет-журнал Astrakhan.Site сообщал, что предложение о переименовании Набережной 1 Мая в Варвациевский канал поступило от общественности с целью «восстановления исторической справедливости». Эта идея была одобрена губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.

Напомним, Иоаннис Варвакис (Иван Варваций) — греческий торговец и промышленник внёс значительный вклад в развитие Астрахани. В него в конце 18 века в Астрахани началась эпоха благотворительности. Общая сума пожертвований одного из крупнейших меценатов в истории города достигла почти 3,5 млн рублей. Так, Варваций пожертвовал деньги на строительство колокольни Успенского собора кремля, архитектором которой стал придворный архитектор Александра I, итальянский зодчий Луиджи Руска. Он также лично спонсировал завершение многолетнего строительства городского канала, соединившего Волгу и реку Кутум, а также возведение четырех мостов через него и благоустройство набережной. В память канал был назван Варвациевским и именовался так до постановления Пленума горсовета от 30 декабря 1920 года, когда его переименовали в канал 1 Мая, в честь массовой демонстрации трудящихся города, проходившей 1 мая 1906 года.

Теперь каналу вернули его прежнее имя. Примечательно, что в феврале 2017 года нешуточные страсти разгорелись вокруг дома мецената Ивана Варвация, который он построил для себя в 1807 году, но потом отдал на нужды города в начале XIX века — здесь была обустроена больница для бедных. Долгое время здание служило городу. Но со временем пришло в запустение и оказалось под угрозой сноса. Зимой 2017 года заместитель начальника управления по сохранению культурного наследия Астраханской области Павел Попов заявил: «Мы считаем, что в настоящее время оснований для постановки данного объекта на государственную охрану не имеется».

Тогда же в сети интернет появилась петиция, составленная астраханскими краеведами, выступившими за спасение здания от сноса. Авторы обращения в адрес министра культуры РФ Владимира Мединского, главы минкульта Астраханской области Галины Зотеевой, а также советника президента РФ по культуре Владимира Толстого попросили рассмотреть вопрос о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия здания по ул.Ф.Энгельса, 19 в Советском районе «как обладающего признаками объекта культурного наследия».

Подписанты отметили, что это «последний оставшийся аутентичный объект на территории данной части городской застройки», кроме того, объект является «подлинным, сохранившим первоначальные объемно-планировочные и конструктивные решения». По мнению авторов обращения, в год 300-летия Астраханской губернии, который отмечается в 2017 году (также в 2017 году дому Варвация исполнилось 210 лет), увековечивание памяти об Иване Варвации путем сохранения данного здания является «закономерным и своевременным действием». Просьбу подписали более 37,4 тыс. человек. Добавим, что помимо канала 1 Мая в городе переименовали еще ряд улиц и объектов.

Так, Волжская набережная, которую до этого астраханцы называли кто «набережная Волги», кто «17-я пристань», после вступления в силу постановления администрации Астрахани на всей её протяженности от реки Царев до Дворца бракосочетаний получила название «набережная реки Волга «Петровская». А скверу, расположенному в границах улиц Советской, Калинина, 3-я Интернациональная, теперь присвоено название «сквер Армения».

Как отметили в мэрии, соответствующие изменения будут внесены в Реестр названий улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков и проездов на территории Астрахани, а также в систему информационного обеспечения градостроительной деятельности.