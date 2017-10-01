Якутск, 1 октября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. На Якутской государственной районной электростанции (ГРЭС) сработала аварийная защита, что привело к отключению подачи электроснабжения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Museum.rao-esv.ru Якутская ГРЭС

Сообщается, что сегодня в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что произошёл «технологический хлопок» на Якутской ГРЭС. Авария произошла в отдельно стоящем здании, где расположен резервный источник питания.

В результате аварии сработала автоматическая защит, которая отключила электропитания Якутской ГРЭС.

В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные группы энергетиков и МЧС