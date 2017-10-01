Красноярск, 1 октября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Правительство Красноярского края отправлено в отставку. Соответствующее распоряжение сделал сегодня, 1 октября, временно исполняющий обязанности губернатор Красноярского края спикер регионального Законодательного собрания Александр Усс.

Отставка

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края В. А. Толоконского: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края», — сказано в распоряжении Усса, опубликованном на официальном сайте правительства Красноярского края.

С этого момента все члены правительства Красноярского края продолжат работать как временно исполняющие обязанности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что уходит в отставку. 29 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку Толоконского.

По указу президента России спикер Законодательного собрания Красноярского края Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона. Он пробудет в этой должности как минимум до сентября 2018 года, когда в крае пройдут губернаторские выборы.

Усс уже заявил, что собирается принять участие в этих выборах.