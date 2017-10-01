Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Организаторы референдума по вопросу независимости Каталонии через социальные сети призывают жителей региона не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям испанской полиции, связанным с блокированием проведения плебисцита. На открытых участках для голосования уже выстраиваются очереди желающих проголосовать, сообщает El Pais.

Josep Renalias (Lohen11) Демонстрация за независимость Каталонии

Напомним, ранее сегодня, 1 октября, в Каталонии открылись избирательные участки, на которых жителям этого автономного сообщества предлагается проголосовать «За» или «против» образования независимой Республики Каталония.

Центральное правительство Испании считает этот референдум незаконным и противодействует ему. Ранее министерство внутренних дел Испании сообщило, что полиция заблокировала часть избирательных участков, где сегодня каталонцы могли принять участие в референдуме. Точное число заблокированных участков не сообщалось.

В свою очередь, организаторы референдума и их сторонники взяли под контроль часть избирательных участков, чтобы их не заблокировала полиция.

В ночь на 1 октября каталонцы начали собираться перед ещё закрытыми участками, чтобы не допустить их блокировки полицией.

Организаторы референдума также заявили, что каталонцы могут проголосовать на любом открытом участке.

Кроме того, организаторы референдума заявили, что в том случае, если власти Испании сорвут проведение референдума, независимость Каталонии будет провозглашена автоматически.

По данным центральной испанской газеты El Pais, которая выступила против референдума, полиция королевства перешла к активному противодействию проведению референдума о независимости Каталонии.

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