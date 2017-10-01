Ростов-на-Дону, 1 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону волну народного негодования вызвала установка памятника Александру Солженицыну. Город-миллионник в прямом смысле слова раскололся на два лагеря. Причём, противников увековечивания памяти автора «Архипелага ГУЛАГ» — подавляющее большинство. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что это произведение писателя ни в коем случае нельзя использовать как исторический источник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ростовчане против установки памятника Солженицыну

«Есть объективные цифры историков, сколько на самом деле было жертв политической репрессии. Цифры Солженицына в 100 млн человек — бредовые цифры этих потерь, они не выдерживают критики. Историк Земсков (Виктор Земсков — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Занимался исследованием демографических аспектов политических репрессий в СССР в 1917—1954 годах — прим. ИА REGNUM) с этими цифрами ложился спать и утром с ними же вставал. Ну так почему не взять его цифры — 2 млн репрессированных. Мой отец (Ерванд Кургинян был историком — прим. ИА REGNUM ) задавался вопросом, что Солженицын делал в архивах, из которых якобы взяты эти данные. Но затем были найдены тексты самого писателя, который признаётся, что никогда в архивах не был. «Архипелаг ГУЛАГ» — это целиком научная фантастика. В ней нет никакой истины. А поэтому вопрос в том, что роль Солженицына в нашей истории — очень проблемная», — отметил Сергей Кургинян.

По словам политолога, элемент фэнтези был нужен для того, чтобы развить у народа комплекс неполноценности и утверждать, что нигде в мире больше такого не происходило.

«Но это же ложь. Гражданская война в Соединённых Штатах была гораздо ожесточеннее, чем наша. Там об этом и не любят говорить, потому что была уничтожена такая часть населения, что дальше некуда. Были репрессии в Испании, Мексике. И надо ставить все эти события в одну линию. Солженицын же делал все возможное, чтобы представить Гражданскую войну в нашей стране как исключительное, из ряда вон выходящее событие, не имеющее равных в мировой истории. И соответственно создать такой образ Советского Союза, который не даёт народу развиваться. Мы хотим, чтобы эти фантазии кончились», — заявил Кургинян.

По мнению лидера движения «Суть времени», Александр Солженицын — крупный, но не великий литератор, его творчество достойно уважения. Что касается Солженицына-историка, то об этом надо забыть.

«Его («Архипелаг ГУЛАГ» — прим. ИА REGNUM ) нельзя преподавать, рано или поздно это придётся отменить. Не потому что нам нужная другая версия истории, просто нужна объективность. Произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — это агитка, это фантазия, это глубокая фальсификация истории, в нём нет правды. Это произведение-таран, направленное на сокрушение Советского Союза любой ценой, то есть это чистый акт пропаганды. Поскольку нам необходимо восстановление исторического сознания, то восстанавливать его с помощью «Архипелага…» невозможно. Солженицын не историк, он определённый общественный деятель с определённой смешанной ориентацией — с одной стороны патриотической, с другой — антисоветской, с третьей — нельзя понять, монархист он или февралист. Как историк — это антивеличина», — высказался Кургинян.

Что касается увековечивания памяти писателя в Ростове-на-Дону, то здесь необходимо соблюдать демократию, действовать в соответствие с общественным мнением. Организация «Суть времени» твёрдо убеждена, что демократия — есть важнейшее средство развития общества, она не должна быть отменена. И что все должно быть демократически. Если население Ростова-на-Дону хочет поставит памятник Солженицыну и большинство «за», то нужно ставить. Если население не хочет, то устанавливать нельзя. Как оказывается, население города-миллионника не в восторге от этой инициативы. И это вполне оправданно.

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Сергей Кургинян напомнил, что Александр Солженицын очень сильно атаковал автора «Тихого Дона», лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова.

«Это было непристойно, несправедливо, поскольку он тоже был писателем. При том, что Шолохов — писатель масштаба несоизмеримо большего, здесь и говорить не о чем. И всё, что говорил Солженицын, оказалось неправдой. Я помню ещё в советское время, когда говорили о том, что произведения Шолохова писал не он сам, приехали представители Нобелевского комитета, которые встревожились, мол, не тому дали награду. Они провели проверку и абсолютно точно подтвердили, что это тексты Шолохова, вопрос был закрыт. С тех пор проведены все исследования, все понимают, что это Шолохов. В этой ситуации в тех территориях, где боготворят Шолохова, ситуация с Солженицыным осложнена ещё вот этим фактом», — подчеркнул лидер движения «Суть времени», призвав чутко всматриваться в общественное мнение.

В заключение Сергей Кургинян обратил внимание не на сам факт установки памятника, который при желании горожан можно установить литератору, а на необходимость изъятия «Архипелага ГУЛАГ» из исторического обучения.

«Эту страницу надо закрыть тактично, максимально мягко. В противном случае год 100-летия Солженицына станет годом позора Солженицына как историка. Солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ» надо закрыть, а его литературное творчество привести к тому месту, которому принадлежит», — заключил политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону неоднократно проходили пикеты против установки памятника Солженицыну. Региональное отделение движения «Суть времени» подало обращение региональным чиновникам, в котором говорится о недопустимости увековечивания памяти писателя, воспевавшего гитлеровцев и бандеровцев. Авторы петиции обратили внимание на то, что за антигосударственный характер произведений от Солженицына отвернулось большинство советских писателей.