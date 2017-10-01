Барселона, Испания, 1 октября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Каталонии открылись избирательные участки для проведения голосования по вопросу независимости этого автономного сообщества от Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Избирательные участки, которые находятся под контролем организаторов референдума, открылись сегодня, 1 октября, в 9:00 по местному времени (10:00 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каталонцы стали собираться перед избирательными участками ещё ночью, чтобы не дать испанской полиции заблокировать их. На некоторых участках, которые должны открыться в зданиях школ, каталонцы начали собираться ещё вечером 29 сентября.

Каталонцы вместе со своими детьми засели в школах, взяв с собой запасы еды и воды, для того, чтобы не дать испанской полиции сорвать голосование.

При этом министерство внутренних дел Испании утверждает, что испанские силовики заблокировали большинство избирательных участков. Однако точное число заблокированных участков не называлось.