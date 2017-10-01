Якутск, 1 октября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. В Верхневилюйском районе Якутии автомобиль опрокинулся реку. Об этом сегодня, 1 октября, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

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Сообщается, что семья из семи человек на своей автомашине выехала из города Вилюйска в направлении города Верхневилюйска. За рулём автомобиля находился мужчина 1984 года рождения. В салоне автомобиля находились ещё шесть человек, среди них — трое детей.

В районе села Харбалах водитель на справился с управлением и автомобиль съехал с дороги в реку Быракан.

Сам водитель и его жена с грудным ребенком сумели выбраться. Двое детей 8-ми и 6 — лет, молодой человек 1997 года рождения и 52 — летняя женщина утонули.

Проведенная на месте проверка показала, что водитель в момент происшествия был трезв.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).